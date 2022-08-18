Samsun'da meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde meyve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü.

Kıran Mahallesi'ndeki halin plastik kasaların bulunduğu açık alandaki bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Başka alana sıçramadan söndürülen yangında halde zarar oluşmadı.



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