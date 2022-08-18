TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması" devam ediyor.

Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ballıca Kampüsü'nde organize edilen yarışmanın ikinci gününde Türkiye'den 20 takım ile Endonezya ve Mısır'dan 2 takım olmak üzere 22 takım, insansız hava araçlarıyla (İHA) katıldı.

Takımlar, hazırladıkları İHA'larla 15 dakikalık uçuş yaptı. Yarışmayı vatandaşlar da ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar ise İHA'ları yakından inceleme şansı buldu.

BAYKAR Teknoloji'nin desteğiyle yapılan yarışmada 21 Ağustos Pazar gününe kadar en yüksek puanı kazanan üç takım, para ödülünün sahibi olacak.



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