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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor, yarın evinde Eyüpspor'u ağırlayacak

AA

Samsunspor, yarın evinde Eyüpspor'u ağırlayacak

SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Ligin ilk haftasında Altay'ı deplasmanda 2-0 yenen Samsunspor, Eyüpspor'u da mağlup ederek sezonun ikinci haftasını da galibiyetle tamamlamaya çalışacak.

Sakat ve cezalısı bulunmayan kırmızı-beyazlı ekipte, yeni transfer Douglas Tanque'nın hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Kendilerine kulüp bulması istenen ve lisansları çıkartılmayan Portekizli futbolcu Tomane, Fildişi Sahilli Ismael Diomande ve Arnavut futbolcu Eraldo Çinari de Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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