Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hacılıçay Mahallesi'ndeki tarlasına giden Vahdettin İnan'dan (56) uzun süre haber alamayan yakınları, bulunduğu yere gitti.

İnan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen İnan'ın cesedi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnan'ın, sulama motorunun takılı olduğu prizi tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.



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