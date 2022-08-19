Terme Belediyesi talep fazlası karpuzu tarladan alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttı

SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi, rekolte yüksekliği nedeniyle talep fazlası oluşturan karpuzu üreticiden alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttı.



Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, verdikleri destekle hem üreticinin hem de vatandaşların kazandığını belirtti.



Başlattıkları uygulama ile üreticinin emeğinin karşılığını aldığını belirten Kılıç, "Vatandaşlarımız da mevsiminde lezzetli ve güzel karpuza ücretsiz ulaşmış oldu. Bafralı üreticilerimizden aldığımız yaklaşık 50 ton karpuzu esnafımıza, hemşehrilerimize ve ilçemize fındık toplamak için ülkenin dört bir yanından gelen mevsimlik tarım işçisi kardeşlerimize ücretsiz dağıttık. Güzel bir dayanışma örneği sergilenen uygulama ile aynı zamanda, ürünlerin tarlada kalmasını önleyerek ülke ekonomimize katkı sağladık. Terme Belediyesi olarak, her zaman çiftçilerimizin üreticilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.





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