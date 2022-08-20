Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sefalı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.



Düzenlenen operasyonda O.Ş'nin (33) evi ile fındık bahçesine yapılan aramada 3 kenevir bitkisi, 9 sentetik ecza hapı ile 90 tabanca mermisi ile geçirildi.



O.Ş. gözaltına alındı.







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