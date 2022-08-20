Samsun'da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 134,52 gram metamfetamin, 42,51 gram esrar, 25 kapsül sentetik ecza hapı ve esrarlı sigara ele geçirildi.

Araçtaki Y.A, E.B, M.M. ve M.K.K. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.