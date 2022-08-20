AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla buluştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye artık itaat eden, sıraya giren, artık bekleyen ülke olmaktan çıktı. Bugün lider olan, artık masada Türkiye yoksa çözüm üretilemeyen bir noktaya geldik." dedi.

Karaaslan, Asarcık ve Ladik ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ladik ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Karaaslan, "Kovid-19 sürecinde Samsun'da bütün esnaf temsilcilerimizle bir araya gelerek sorunların çözümü konusunda gayret gösterdik. Zorlu bir süreç geçirdik ve atlattık. İnşallah bundan sonra da azalarak bitecektir diye düşünüyorum." dedi.



Bu süreçte ülke ve kent ekonomisi ile küresel ekonominin yara aldığını anlatan Karaaslan, "Ama milletimizin sabrı ve özellikle çalışkanlığı, Türkiye'nin gücüne güç kattı. Sayın Cumhurbaşkanımız da sahadan gelen bu sesi asla yanıtsız bırakmadı. Esnafımız hangi konuda zora düşse o konuyla ilgili iyileştirme yapıldı ki biz bu süreci diğer ülkeler gibi yaşamadan hamd olsun atlattık." ifadesini kullandı.

Karaaslan, AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok büyük sorunları çöze çöze ve engelleri yıka yıka Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugünlere kadar geldik. Ülkemizi hep daha ileriye doğru götürme gayreti içinde olduk. Günlük sorunlar, hayatımızı etkileyen problemler, çözümlenmesini beklediğimiz sorunlarımız olabilir, hepimizin var. Siyasetçilere düşen bunları çözme iradesi göstermektir.



Bugüne kadar her sorunu nasıl çözdüysek, bundan sonra da çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Biz sırtımızı sadece milletimize dayıyoruz ve gücümüze milletimizde alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var, 'Biz 2023 yılını sadece bir seçim yılı olarak görmüyoruz'. Evet, 2023 yılındaki seçim çok çok önemli, hayati nitelikte önemli ama aynı zamanda Cumhuriyetimiz, kuruluşunun 100. yılının ardından ikinci yüz yılına başlıyor. Türkiye artık gelişmekte olan ülke olmaktan çıkıp gelişmiş ülke statüsüne geçmek için mücadele veriyor. Türkiye artık itaat eden, sıraya giren, artık bekleyen ülke olmaktan çıktı. Bugün lider olan, artık masada Türkiye yoksa çözüm üretilemeyen bir noktaya geldik."





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