Samsun'da süt toplama aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, oyun oynamak için altına girdiği aracın hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yasin B. (11), oyun oynamak için Öğürlü Mahallesi'nde park halindeki süt toplama aracının altına girdi.



Sürücü T.D'nin (40) hareket ettirdiği aracın altında kalan Yasin B, olay yerinde hayatını kaybetti.



Yasin B'nin cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.