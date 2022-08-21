Samsun’da bir kişi otel odasında ölü bulundu

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Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi’nde bir otelde, müşterisi K.A'dan (61) haber alamayan otel işletmecisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.A'nın öldüğünü tespit etti.

K.A'nın cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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