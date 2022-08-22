TEKNOFEST alanına ulaşım ring seferleriyle sağlanacak

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SAMSUN (AA) - Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, etkinlik alanına ring seferleri ile ulaşılacak.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ için geri sayımın sürdüğü belirtildi.

Yüz binlerce ziyaretçinin katılım sağlayacağı dünyanın en büyük teknoloji festivaline ilişkin hazırlıklar kapsamında ziyaretçilerin trafik ve otopark sorunu yaşamaması adına festival süresince gün boyu ring seferleri düzenlenecek.

Festivalin düzenleneceği Samsun Çarşamba Havalimanı'nda incelemelerde bulunan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında oluşabilecek yoğunluk için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Festivalin başlamasına bir hafta kaldığını vurgulayan Dağlı, "Her kesime hitap eden milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST dolayısıyla gerek şehir dışından gelen gerekse Samsunlu vatandaşlarımız tarafından yoğun bir katılım yaşanacağını öngörüyoruz. Vatandaşlarımızın festival coşkusunu trafik ve otopark derdi olmadan kolay ve konforlu yaşayabilmeleri için ulaşım hizmeti sağlanacak. Belirlenen lokasyonlardan festival alanına gün boyunca ring seferleri düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

- Ring seferleri konforlu ve pratik olacak

Festivale gidiş ve gelişlerde hızlı ve pratik bir çözüm sunulacağını aktaran Zülkif Dağlı, şunları kaydetti:

"Lojistik Merkezi, Fuar ve Kongre Merkezi, 19 Mayıs Stadyumu, Yaşar Doğu Spor Salonu ve Tekkeköy Belediyesinin otopark alanları ziyaretçilerin hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız bu lokasyonlarda özel araçlarını park ettikten sonra ring seferleri ile festival alanına taşınacak. Aynı şekilde havalimanından dönüş konusunda da ziyaretçiler ve öğrencilere özel ringler düzenlenecek ve otopark alanlarına hızlı ve konforlu bir şekilde geri dönüşleri sağlanacak. Oluşturulan otopark alanlarında zabıta ve güvenlik personellerimiz de bu süreçte vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Hazırlıklarımız ile vatandaşlarımızın sadece festivalin coşkusunu yaşamasını amaçlıyor, trafikte karşılaşabilecekleri olası problemleri pratik çözümler ile önceden gideriyoruz. Ring seferleri ile misafirlerimiz ve vatandaşlarımız konforlu bir şekilde festivale ulaşacak."

İncelemeler sırasında Dağlı'ya, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam da eşlik etti.

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