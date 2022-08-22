TEKNOFEST alanına ulaşım ring seferleriyle sağlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST alanına ulaşım ring seferleriyle sağlanacak

AA

TEKNOFEST alanına ulaşım ring seferleriyle sağlanacak

SAMSUN (AA) - Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, etkinlik alanına ring seferleri ile ulaşılacak.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ için geri sayımın sürdüğü belirtildi.

Yüz binlerce ziyaretçinin katılım sağlayacağı dünyanın en büyük teknoloji festivaline ilişkin hazırlıklar kapsamında ziyaretçilerin trafik ve otopark sorunu yaşamaması adına festival süresince gün boyu ring seferleri düzenlenecek.

Festivalin düzenleneceği Samsun Çarşamba Havalimanı'nda incelemelerde bulunan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında oluşabilecek yoğunluk için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Festivalin başlamasına bir hafta kaldığını vurgulayan Dağlı, "Her kesime hitap eden milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST dolayısıyla gerek şehir dışından gelen gerekse Samsunlu vatandaşlarımız tarafından yoğun bir katılım yaşanacağını öngörüyoruz. Vatandaşlarımızın festival coşkusunu trafik ve otopark derdi olmadan kolay ve konforlu yaşayabilmeleri için ulaşım hizmeti sağlanacak. Belirlenen lokasyonlardan festival alanına gün boyunca ring seferleri düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

- Ring seferleri konforlu ve pratik olacak

Festivale gidiş ve gelişlerde hızlı ve pratik bir çözüm sunulacağını aktaran Zülkif Dağlı, şunları kaydetti:

"Lojistik Merkezi, Fuar ve Kongre Merkezi, 19 Mayıs Stadyumu, Yaşar Doğu Spor Salonu ve Tekkeköy Belediyesinin otopark alanları ziyaretçilerin hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız bu lokasyonlarda özel araçlarını park ettikten sonra ring seferleri ile festival alanına taşınacak. Aynı şekilde havalimanından dönüş konusunda da ziyaretçiler ve öğrencilere özel ringler düzenlenecek ve otopark alanlarına hızlı ve konforlu bir şekilde geri dönüşleri sağlanacak. Oluşturulan otopark alanlarında zabıta ve güvenlik personellerimiz de bu süreçte vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Hazırlıklarımız ile vatandaşlarımızın sadece festivalin coşkusunu yaşamasını amaçlıyor, trafikte karşılaşabilecekleri olası problemleri pratik çözümler ile önceden gideriyoruz. Ring seferleri ile misafirlerimiz ve vatandaşlarımız konforlu bir şekilde festivale ulaşacak."

İncelemeler sırasında Dağlı'ya, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı
YEREL HABERLER Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı
Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa mesaj:
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa ...
Samsun’da bir kişi otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun’da bir kişi otel odasında ölü bulundu
TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sona erdi
YEREL HABERLER TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" ...
Samsun'da eniştesini kurtarmak isterken gölette boğulan öğretmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Samsun'da eniştesini kurtarmak isterken gölette ...
Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
Samsun'da süt toplama aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da süt toplama aracının altında kalan çocuk ...
Samsunspor-Eyüpspor maçının ardından
YEREL HABERLER Samsunspor-Eyüpspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Hükümlüler tropikal meyve ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriyor
YEREL HABERLER Hükümlüler tropikal meyve ve tıbbi aromatik bitki ...
Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.