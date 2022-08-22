Havza Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi 2022 yılı çalışma planı kapsamında ilçe merkezinde yol yapımı devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından Memduhiye Mahallesinde devam eden mezarlık yolu yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Başkanı Özdemir, ilçenin her geçen gün daha da geliştiğini ifade ederek; “İlçemiz gelişiyor ve genişliyor. Belediye olarak ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizi her noktasını güzelleştirmenin gayretindeyiz. Bölge halkına ve Havzamıza hayırlı olsun.”dedi.

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