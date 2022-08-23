GÜNCELLEME - Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Samsun İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sık sık patlamalar olduğu için yangına dışarıdan müdahale ettiklerini bildirdi. Zengin, "Kapalı alanda yanma var. Alev boyu oldukça düştü. Patlamalar devam ettiği için dört taraftan müdahale çalışmaları devam ediyor. Şu an için herhangi bir can kaybı yok." dedi.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal da olay yerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.









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