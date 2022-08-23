Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Kocabaş (47) yönetimindeki 55 RY 118 plakalı kamyonet, Vezirköprü Çevreyolu Doyran Mahallesi sapağında Yunis Yılmaz'ın (56) kullandığı 05 ACA 512 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil, beton elektrik direğine çarptı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Hüseyin Öztürk (53), İlknur Yılmaz (27), Emine Yılmaz ve Asel Rana Yılmaz (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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