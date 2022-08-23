Samsun'dan kısa kısa

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, ilçedeki öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Atar, Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi ve Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde öğrenci yurtlarını inceledi.

Atar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile okul müdürlerinden bilgi aldı.

TEKNOFEST kapsamında ilçeye geleceklerin öğrenci pansiyonlarında ağırlanacağını belirten Atar, yurtların hazır halde bulundurulmasını istedi.

- Başhekim Binbir'den Kaymakam Atar'a ziyaret

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Birol Binbir, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Görevine yeni başlayan Atar'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Binbir, çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar, kendisinin de hastane ziyaretinde bulunacağını kaydetti.

Ziyarette İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Uğur Barış da bulundu.





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