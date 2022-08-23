Çarşamba'da iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Temel B. idaresindeki 06 CSY 177 plakalı cip, Üçköprü Mahallesi mevkisinde sollama yaparken karşı yönden gelen Ramazan T'nin kullandığı 55 ACD 46 plakalı ciple çarpıştı.



Kazada 06 CSY 177 plakalı cipte bulunan Ayşe B. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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