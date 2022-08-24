Samsun'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bereket Mahallesi Aşık Veysel Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hüseyin Doğan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, binanın havalandırma boşluğundan da koku gelmesi üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından evde yapılan incelemede Doğan, hareketsiz yatarken bulundu.

Doğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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