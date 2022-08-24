Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ali İhsan Uzun, Kaymakam Faruk Atar'ı ziyaret etti.

OSB Müdürü Uzun, ziyarette çalışmaları hakkında Atar'a bilgi verdi.

Kavak Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla ilçede istihdamın yükselişe geçtiğini belirten Uzun, "OSB'de 35 fabrika çalışır durumda, 3 fabrika proje, 7 fabrikamızın da yapımı devam etmektedir. Yapımı devam eden fabrikalarımız inşallah bu yıl sonuna kadar hizmete girer. Bu yerlerde 758 kişi istihdam edilmektedir." dedi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyetini dile getiren Atar, Kavak OSB'yi de ziyaret edeceğini kaydetti.









- Aslankaya'dan "Anız yakmayın" uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere hasat sonrası anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Aslankaya, Kavak'ta hububat hasadının tamamlandığını, buğday ve arpa hasadı sonrası tarlada kalan anızın yakılmasının hem toprağa hem de çevreye geri dönüşü olmayan zararlar verdiğine dikkati çekti.

Anız yangınlarının başta ormanlar olmak üzere ekili araziler için tehlike oluşturduğuna işaret eden Aslankaya, "Orman alanlarına sıçrayarak büyük zarar veren anız yangınları, sıçradığı doğal mera ve ormanlık arazilerin yüzeyindeki bitki tohumları ve köklerini yakarak büyük kayıplara neden olur. Faydalı böcek gibi canlıların yok olmasına da neden oluyor." dedi.





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