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Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA

Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden tatil için Havza'ya bağlı Erikbelen Mahallesi'ne gelen Hikmet D. (56) idaresindeki 55 ADC 118 plakalı hafif ticari araç, Çakıralan Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün ablası Şehri M. (67) olay yerinde hayatını kaybetti, Hikmet D. ile Şehri M'nin torunu Pınar O. (9) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Pınar O, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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