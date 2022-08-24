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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

AA

Samsunspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, 27 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacakları maçtan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Bektaş, antrenman öncesinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta oynadıkları Eyüpspor maçında oyuncuların kazanmak adına her şeyi yaptığını söyledi.

Yaklaşık 75 dakika pozisyona giren, oyun oynayan, golü arayan takım olduklarını anlatan Bektaş, "Bütün veriler ve analizler de zaten bunun altını dolduruyor. Maçın son 10-15 dakikası belki hücum süremiz azaldı. Kazanmamız gereken bir oyundu. Çünkü Samsunspor, her zaman kazanmaya oynar. Ama böyle bir rakiple berabere kalmak, 2 puan kayıp evet ama 3 puan da kaybedebilirdik. Çünkü o kalitede bir kadro vardı karşınızda. Ben oyuncularımı kutluyorum. Her maç böyle mücadele etsinler, her maç istediğimiz skoru alabileceğimizi gösterdiler. İçeride Eyüpspor'a karşı kaybettiğimiz 2 puanı deplasmandaki 3 puanla telafi etmeye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Bektaş, Erzurumspor maçı öncesinde rakibin analizini gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bugün de son taktik çalışmamızı sahada pekiştireceğiz. Samsunspor nerede oynarsa oynasın, kazanmaya oynayacak bir kadro oluşturdu. Taraftarıyla ve camiasıyla beklentisi budur. Biz buna cevap vermek istiyoruz. Erzurum'daki rakım belki bizi olumsuz etkileyebilir ama biz gücümüzle, oyun kalitemizle hepsinin üzerinden gelecek bir kadroyuz. İnşallah, sahada gereken mücadeleyi gösterir, Erzurum'dan 3 puanla döneriz." diye konuştu.

Yeni transfer edilen Douglas Tanque'nin antrenman eksikliği bulunduğuna dikkati çeken Bektaş, yine de bu oyuncuyu Erzurumspor maçı kadrosuna alacaklarını sözlerine ekledi.


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