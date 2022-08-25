Kampüs yakınındaki kazı alanı arkeoloji öğrencilerine pratik yapma imkanı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kampüs yakınındaki kazı alanı arkeoloji öğrencilerine pratik yapma imkanı sağlıyor

AA

Kampüs yakınındaki kazı alanı arkeoloji öğrencilerine pratik yapma imkanı sağlıyor

SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri, kampüse yakın alanda yer alan Dombalaktepe Höyüğü kazısı sayesinde derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte görme imkanı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle 2 yıl önce çalışmalara başlanan Dombalaktepe Höyüğü, Bafra İkiztepe ve Vezirköprü Oymaağaç kazılarından sonra Samsun'da süren son kazı alanı.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde yürütülen Dombalaktepe Höyüğü kazıları, OMÜ kampüsüne yaklaşık 1 kilometre mesafede olması dolayısıyla arkeoloji öğrencilerine aynı gün içinde hem ders görüp hem de kazı alanını ziyaret etme imkanı sunuyor.

Öğrenciler, kampüsten patika yoldan yürüyerek kazı alanına ulaşabiliyor.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atila Türker, AA muhabirine Dombalaktepe Höyüğü kazısına 5 yıl süren araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular sonrasında 2021'de başladıklarını söyledi.

Araştırmalarında 140'a yakın buluntu yeri incelediklerini, 30 hedef araştırma sahası içinden Dombalaktepe Höyüğü'nde kazı yapmaya karar verdiklerini anlatan Türker, "Dombalaktepe'yi seçerken birçok avantajı vardı. Üniversite kampüsü bitişiğinde olması bize bazı kazanımlar da sunacaktı." dedi.

Kazıya başladıklarında öncelikle höyükte yerleşimin ne zaman başladığını bulmayı hedeflediklerini belirten Türker, "Elde ettiğimiz bulgular sonucu artık Samsun merkezde yerleşimin 6 bin 500 yıl önce başladığını biliyoruz. Bu tarihe, buluntulardan yaptığımız kalibre edilmiş radyokarbonlarla ulaştık. Ayrıca burada bakır cevheri bulduk. Bunun dışında bölgede dokuma, hayvancılık, avcılık yapıldığını buluntulardan biliyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenciliğinde dersin yanı sıra belirli periyotlarla sahada uygulama eğitimi alma şansına sahip olduğuna işaret eden Türker, şunları kaydetti:

"Aynı çalışmayı burada da yapmak istiyorum. Üniversitemiz çok yakın, yürüyerek höyüğe gelebiliyorsun. Verdiğimiz dersler teorik, uygulama dersimiz de var ama bunu arazide yapacak olacağımız yoktu. O yüzden Dombalaktepe, öğrencilerimize derslerde aldıkları teorik bilginin uygulamasını görme, bunu tecrübe etme imkanı sağlıyor. Bu da bizim için büyük kazanç oldu. Kazıya uzun süre devam etmeyi ve çok daha farklı alanlarda iş birlikleriyle bunu sürdürmeyi amaçlıyoruz."

- "Güzel bulgulara ulaşacağımızı umuyorum"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, OMÜ kampüsünün doğu vadisinde yer alan Dombalaktepe Höyüğü'nün belki de Türkiye'de üniversite kampüsüne en yakın kazı alanı olduğunu dile getirdi.

Kazıda Samsun'un tarihi ve kültürüyle ilgili bulgulara rastlamayı amaçladıklarına dikkati çeken İpekdal, "OMÜ Arkeoloji Bölümü için de gerçekten çok güzel bir uygulama ve araştırma alanı. Kazıda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmadan güzel bulgulara ulaşacağımızı umuyorum." diye konuştu.

OMÜ Arkeoloji Bölümü 3. sınıf Öğrencisi Samet Aydın, Dombalaktepe kazılarının kendilerine çok şey kattığını vurgulayarak, "Bize güzel avantaj sağlamakta. Dersten çıkıp kazıya gelebiliyoruz veya bölüme geçip işlemlerimizi yürütebiliyoruz." dedi.

2. sınıf öğrencisi Ebrar Yıldız da kazı alanının üniversiteye yakın olmasından memnun olduğunu belirterek, öğrendiklerini pratiğe dökme imkanı bulduklarını ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin fındık hasadı mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin fındık hasadı ...
Samsun'da silahla vurulan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla vurulan kişi yaralandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsunspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Samsunspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını ...
TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm ...
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi
YEREL HABERLER İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar ...
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, TEKNOFEST hazırlıklarını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, TEKNOFEST ...
Samsun'da üreticilere verilen destekle çilek üretimi artıyor
YEREL HABERLER Samsun'da üreticilere verilen destekle çilek üretimi ...
Kavak'ta yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik piknik şöleni düzenlendi
YEREL HABERLER Kavak'ta yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik ...
Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Lise öğrencileri sudaki ağır metalleri temizlemek için proje geliştirdi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri sudaki ağır metalleri temizlemek ...
Samsun'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü ...
Çarşamba'da iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Kavak ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Kavak ilçesini ...
Samsun'da Fındık Hasat Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da Fındık Hasat Şenliği düzenlendi
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da 472 bin 800 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 472 bin 800 makaron ele geçirildi
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti
YEREL HABERLER Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti
Havza'da Karşıyaka Mahallesi Camisi'nin yeniden yapılması için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Havza'da Karşıyaka Mahallesi Camisi'nin yeniden ...
Havza'da 1500 erkeğe KADES ve kadına karşı şiddet bilgilendirmesi yapıldı
YEREL HABERLER Havza'da 1500 erkeğe KADES ve kadına karşı şiddet ...
TEKNOFEST gençliği istihdama kazandırılıyor
YEREL HABERLER TEKNOFEST gençliği istihdama kazandırılıyor
Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 ...
Samsun'da kozmetik deposunda korkutan yangın
YEREL HABERLER Samsun'da kozmetik deposunda korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.