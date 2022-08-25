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SAMSUN (AA) - AK Parti Havza İlçe Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, ilçedeki bir salonda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın kolları ve çalışmalarına ayrı önem verdiğini söyledi.



Bu değerin karşılığını yaptıkları çalışmalarla verdiklerini dile getiren Keser, "2023 seçimleri bizler ve ülkemiz için çok önemli. İnşallah yine yüksek oy oranıyla seçimi kazanacağız." dedi.

AK Parti Havza İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümran Uğurlu da 2023 seçimleri için gece gündüz çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, "Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmadan çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere vermiş olduğu değeri ve önemi biliyoruz, ve o hassasiyette çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından mahalle başkanlarının talep ve önerileri dinlendi.





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