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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden TEKNOFEST ziyaretçilerine kamp alanı

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesinden TEKNOFEST ziyaretçilerine kamp alanı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında il dışından gelecek ziyaretçiler için 300 çadırlık kamp alanı oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, festivalin düzenleneceği Samsun Çarşamba Havalimanındaki altyapı yatırımlarını tamamladıkları, konaklama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Çadırda kalmak isteyen ziyaretçiler için Doğu Park Amfi Tiyatro alanında ücretsiz kamp alanı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Misafirlerin konforu için her türlü ayrıntıyı düşünen Büyükşehir Belediyesi, tiyatro alanında bay bayan duş, tuvalet ve temel gıda ihtiyacı için kantin oluşturuyor. Elektrik tesisatları bakımdan geçiriliyor. Kamp süresince güvenlik zabıta ekipleriyle sağlanacak. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile ambulans da bekletecek. Burada konaklamak üzere başvurular alınmaya başlandı. Başvurular, internet üzerinden, Samsun mobil uygulamasındaki çözüm merkezi formu doldurularak yapılacak."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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