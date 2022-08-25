En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 122 kulüpten 435'i kadın, 880 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde klasik yay ferdi ve takım atışları yapıldı.

Ferdi atışları Altınok Spor Kulübünden Mehmed Musab Saymaz birinci, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünden Yusuf Efe Metin ikinci, Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor'dan Yavuz Selim Baskın da üçüncü tamamladı.

Takım atışlarında ise Altınok Spor Kulübü altın, Vedat Erbay Spor Akademisi gümüş, Gaziantep Okçuluk Gençlik Spor Kulübü de bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.