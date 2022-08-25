Samsun'da TEKNOFEST ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü

SAMSUN (AA) - Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında alınacak tedbirler, yapılan toplantıda görüşüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos-4 Eylül'de gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan Samsun'da yoğun katılıma yönelik önlemler, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Dağlı, festival dolayısıyla yüzbinlerce ziyaretçi ve yarışmacının Samsun'da bulunacağını, tüm hazırlıkların plan ve program içinde yürütüldüğünü vurguladı.

Yoğun ilgiye yönelik en ince ayrıntıları planladıklarını ve bu konuda çalışmaya devam ettiklerini anlatan Dağlı, vatandaşların festivali en konforlu ve keyifli şekilde yaşaması adına süreci tüm birimlerle yöneteceklerini belirtti. TEKNOFEST KARADENİZ dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından Samsun'a çok sayıda katılımcının geleceğine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Dünya standartlarında bir festival atmosferinin gerçekleştirilmesi için trafik, asayiş ve tüm tedbirlere yönelik konuları titizlikle değerlendiriyoruz. İl merkezimizde, ilçelerimizde ve festival alanına ulaşım için ana arterlerde herhangi bir aksama yaşanmaması adına emniyet, güvenlik ve tüm paydaş kurumlarımızla en ince ayrıntıya kadar alınan önlemleri bir plan dahilinde uygulamaya koyacağız. Samsun Valiliği olarak hizmetin daima en iyisine layık olan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat boyunca tüm birimlerimizle görev başında olacağız. TEKNOFEST KARADENİZ süresi boyunca vatandaşlarımızın karşılaşacakları her türlü trafik, asayiş ve diğer ihtiyaçlarına yönelik aksiyon planımızı hazırladık. Vatandaşlarımızın böylesine özel bir festivali Milli Mücadele şehri Samsun'un atmosferiyle ve özellikle Zafer Bayramı'nda yaşamalarını bilhassa tavsiye ediyorum. Organizasyonuyla, yarışmacılarıyla, ziyaretçileri ve misafirleri ile kusursuz bir festivale ev sahipliği yapacağımızı düşünüyorum."

Toplantıya TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ile ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.





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