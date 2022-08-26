TEKNOFEST KARADENİZ'de 2 bin 774 güvenlik ve zabıta personeli görev alacak

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SAMSUN (AA) - Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirleri kapsamında 2 bin 774 güvenlik ve zabıta personeli görev yapacak.

30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali süresince kent genelinde görevlendirilen 1910'u polis, 814'ü jandarma ve 50'si zabıta olmak üzere 2 bin 774 personel, trafikte ve asayişte herhangi bir sorun yaşanmaması, insanların doğru şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için mesai harcayacak.

- TEKNOFEST ve otopark alanlarında 500 personel görevlendirildi

Yoğun katılım nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara anında müdahale edebilmek için TEKNOFEST KARADENİZ ve otopark alanlarında 500 personel hazır bulunacak.

Ayrıca trafik tedbirleri kapsamında 488, genel asayiş tedbirleri kapsamında ise 922 emniyet personeli görev yürütecek.

- Jandarma 814 personelle tedbir alacak

Samsun İl Jandarma Komutanlığı da 2 komando taburu, 1 jandarma asayiş komando bölüğü ve 88 asayiş ile 59 trafik timi bünyesinde 20'si kadın 814 personelle tedbir alacak.

Jandarma ekiplerine 8 bomba-mayın arama köpeği ile 1 mobil hareket merkezi de destek verecek.

Öte yandan 50 zabıta personeli de güvenlik önlemleri kapsamında polis ve jandarma ekipleriyle çalışmalarını sürdürecek.





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