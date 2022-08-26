Samsun'da fındığa alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı

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SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çarşamba Ovası'nda 10 dönüm araziye deneme amacıyla dikilen aronyada hasat dönemi başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 2020 yılında Çarşamba Ovası'nda tarımsal üretimi çeşitlendirerek özellikle fındık üreticilerine alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla İsmail Çelebi'nin 10 dönüm arazisinde deneme amacıyla dikilen aronya meyvesinin hasadına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Çarşamba Ovası'nda kavak ağacı yetiştiriciliği ve fındığa alternatif bulunması amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Aronyanın alternatif ürünlerden biri olduğunu belirten Sağlam, "Aronya meyvesi, Amerika kıtasında yetişen bir bitki ama son dönemde Avrupa'da da yaygınlaşmaya başladı. 'Süper meyve' olarak adlandırılıyor. Hücre yenileme özelliği bulunuyor, besin değeri yüksek bir ürün. İlaç, şekerleme sanayisi gibi birçok alanda kullanılıyor." dedi.

Deneme çalışmasından başarılı sonuçlar aldıklarına işaret eden Sağlam, verimin yüksekliği ve pazarının bulunması dolayısıyla Bakanlıkları ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl üretim alanını 100 dönüme çıkardıklarını anlattı.

Sağlam, meyvenin geçen yıl 40-50 lira arasında satıldığını, bu yıl ise en az 70 liradan satışa sunulacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"10 dönümde ekim tamamlandığında 5-6 ton civarında verim bekliyoruz. Bu da 5 yıl sonrasına bakıldığında, dekara 50 bin lira net kâr bırakabilecek bir ürün. Fındıkta bu yıl dekarda 250-300 kilogram verim alıyoruz. Bu da 10 bin lira civarındadır. Bu alternatif ürünün hem hasadı kolay hem çalı bitkisi, büyük ağaç olmuyor. Yanındaki arazilere zararı bulunmuyor. Özellikle Samsun'un doğu kısmında fındık ve kavağın yerini inşallah aronya alacak."

- "Tüm alana aronya fidesi diktiğimizde 5-6 ton ürün alabileceğiz"

Üretici İsmail Çelebi ise köyde yetiştirdikleri ürünlerin çeşitliliğini artırmak istediklerini dile getirdi.

Özellikle köy halkının tamamen fındık üretimi yaptığına dikkati çeken Çelebi, "Vatandaşlarımızın ekonomik gelirini artırmak ve fındığa alternatif oluşturmak istedik. Köyde her tarafı fındık yaptık, tarım ürünü yapacak neredeyse yer kalmadı. Fındığa alternatif oluştursun diye deneme amaçlı olarak aronya yetiştiriyoruz. Devletimizden isteğimiz, bu meyveyi daha çok alanlara yaymasıdır." diye konuştu.

Çelebi, aronyanın diğer meyvelerden 10 kat daha fazla antioksidan ürettiğini anlatarak şunları söyledi:

"Sadece meyve olarak değil, ilaç sanayisinde de kullanılan bir ürün. Geçen yıl fideler küçük olduğu için az ürün elde etmiştik. Bu yıl 10 dönüm arazimizden 3 ton ürün bekliyoruz ama sadece belirli bölümüne dikim yaptık. Tüm alana aronya fidesi diktiğimizde önümüzdeki yıllarda 5-6 ton ürün alabileceğiz. Geçen yıl 40 liradan satışını yaptık. Bu yıl satışını 70 ila 100 lira arasında yapmayı düşünüyoruz."





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