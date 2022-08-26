Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Ayvacık-Çarşamba kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen S.E'ye (81) çarptı.



Yaralanan S.E, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.





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