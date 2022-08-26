Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

F.S. idaresindeki 55 DL 992 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Meşeli Mahallesi'nde O.K'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü O.K. ağır yaralandı, yanında bulunan İ.D, E.D, S.K. ile otomobil sürücüsü F.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan O.K, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.