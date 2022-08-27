Samsun'da 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde çalışma yürüttü.

Reşadiye Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapan ekipler, 1128 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A. emniyete götürüldü.

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