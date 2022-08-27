AK Parti Kavak İlçe Teşkilatından Kaymakam Atar'a ziyaret

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Bakır, görevine yeni başlaması dolayısıyla Atar'a başarılar diledi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Bakır, "Amacımız bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım her konuda size destek vermeye hazırız. Birlikte yol haritası çizerek ilçemiz adına ne yapılması gerekiyorsa üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar da elinden gelen hizmeti yapacağını belirterek, "İnşallah hep birlikte el ele vererek Kavak için ne yapılması gerekiyorsa gerek siyasi, gerek sivil toplum temsilcileri, gerekse devlet temsilcileri olan bizler ile her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.