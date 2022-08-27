Samsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir apartmanın 8. katında ikamet eden Necat Erdoğan (33), apartman boşluğunda bulunan pencereden evine girmek isterken dengesini kaybederek düştü.

Erdoğan'ı gören komşuları, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdoğan'ın cesedi, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.





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