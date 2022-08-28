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AK Parti'li Karaaslan'dan TEKNOFEST KARADENİZ açıklaması:

AA

AK Parti'li Karaaslan'dan TEKNOFEST KARADENİZ açıklaması:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ'e en güzel şekilde ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bu yıl Samsun merkezli olarak gerçekleşeceğini hatırlattı.

TEKNOFEST yarışmalarının başladığı günden bu yana Karadeniz bölgesinin farklı şehirlerinde TEKNOFEST heyecanı yaşandığını vurgulayan Karaaslan, şunları aktardı:

"Bu yıl beşincisi düzenlenecek festival kapsamında teknolojiye gönül veren gençleri Samsun'da ağırlamak için gün sayıyoruz. Milli teknoloji hamlesinin nişanesi olan ve her sene yüz binlerce ziyaretçinin katılımıyla bir teknoloji şöleni sunan TEKNOFEST'in düzenlenmesi vesilesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı’na, tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Dünya çapında ses getiren bu organizasyona Samsun olarak en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız."

Samsun Valiliğinin, Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sürecin en başından beri organizasyon hazırlıklarının büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Karaaslan, ulaşımdan konaklamaya, otopark alanlarından ring seferlerine kadar tüm detayların en ince ayrıntısına kadar planlandığına işaret etti.

Yarışma ve aktivitelerin yapılacağı alanların hazırlıklarının yanı sıra TEKNOFEST Samsun kapsamında kente kazandırılan Bilim Merkezleri, Keşif Kampüsleri, Deneyap Atölyeleri, sosyal donatı alanlarının uzun vadeli yatırımlar olarak Samsun'da gençlere hizmet vereceğine dikkati çeken Karaaslan, "Samsun olarak bu organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağımıza, tüm hemşehrilerimizin katkılarıyla TEKNOFEST'ten herkesin unutulmaz anılarla ayrılacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, TEKNOFEST'e yoğun katılım beklendiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'in başlangıç günü olan 30 Ağustos’ta Zafer Bayramı coşkusunu gençlerimizle birlikte gençlik şehri Samsun'umuzda yaşayacağız. Bunun için heyecanlıyız. 3 Eylül Cumartesi günü, gençliğimizin her alanda en büyük destekçisi olan, yeni eser, yatırım ve hamlelerle ülkemizi teknoloji konusunda bir üst lige taşıyan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrimizde ağırlayacağız. Heyecanımızı paylaşmak için tüm hemşehrilerimizi TEKNOFEST etkinliklerinin gerçekleştirileceği Çarşamba Havalimanı'na davet ediyorum. Özellikle kırsal mahallelerden festivale katılmak isteyen çocuklarımızın ve gençlerimizin festivale katılımını sağlayacağız. Evlatlarımızın bu coşkuya ortak olması için gerek Valiliğimiz gerekse belediyelerimiz tarafından tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza hitap eden, yurt dışından misafirlerimizi de ağırlayacağımız geniş katılımlı bir organizasyon olma özelliği taşıyan TEKNOFEST ile Samsun'da bilim ve teknoloji rüzgarı esecek. Her sene büyüyerek yoluna devam eden TEKNOFEST'in doğal güzellikleriyle, zengin tarihiyle ve kültürel unsurlarıyla öne çıkan şehrimize kazandıracağı dinamizm ve hareketliliğin bereketini festival sonrasında da göreceğimize inanıyorum."

Gençlerin gücüne ve yapabileceklerine sonuna kadar inandıklarını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'te bireysel veya takım halinde yarışacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Vizyonlarını, emeklerini ve ürettikleri teknolojileri TEKNOFEST'te sergileyecek gençlerimizin gücü ile ülke olarak geleceğe daha güvenle bakıyoruz. TEKNOFEST'in genç mucitleri ülkemizin yarınlarına yön verecek, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Bu düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanından tüm vatandaşlarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Samsun'da başlayacak bu büyük coşkuya ortak olmaya, 'TEKNOFEST 2022' heyecanını yaşamaya Samsun'a davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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