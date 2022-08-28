Samsun'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.M. (43) idaresindeki 55 BA 928 plakalı otomobil, Salıpazarı yolu Alibeyli mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki M.A. (22) ve K.M. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Kuşhane mevkisinde ise Çarşamba yönüne giden M.T. (40) idaresindeki 16 AJY 907 plakalı hafif ticari araç ile L.P. (57) idaresindeki 61 ADV 673 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan F.T. (36), H.T. (4) ile kamyonet sürücüsü L.P. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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