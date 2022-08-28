Çarşamba'da ruhsatsız silah ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Orta Mahalle'de bir kıraathanede yapılan kontrollerde A.Ö. isimli şahsın üstü arandı.



Üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ile silahlara ait 7 adet mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





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