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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ihracatı geçen yıla oranla yüzde 7,6 arttı

AA

Samsun ihracatı geçen yıla oranla yüzde 7,6 arttı

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un ilk 7 ayda ihracatını geçen yıla oranla 7,6 oranında artırdığını belirtti.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre, kentte 81 fasılda, 160 ülke ve 6 serbest bölgeye 756 milyon 677 bin 636 dolar değerinde ihracat yapıldığını aktardı.

Geçen yılın ilk 7 ayında kentin 703 milyon 149 bin 687 dolar ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Rusya, ABD, Peru, Hollanda ve Fas olduğunu, bu ülkeleri ise Almanya, Mısır, Gürcistan, Dominik Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık'ın takip ettiğini vurguladı.

Samsun'un, ilk yedi ayında yaptığı ihracatla geçen yılki Türkiye sıralamasında 19'uncu basamaktaki yerini koruduğuna işaret eden Murzioğlu, şunları kaydetti:

"İlimizden ilk yedi ayda en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünün başında, demir ve çelik, motorlu kara taşıtları, değirmencilik ürünleri, balıklar ve kabuklu hayvanlar, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar geldi. Bunları ise elektrikli makine ve cihazlar, silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı, demir veya çelikten eşya, kauçuk ve kauçuktan eşya ile yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler takip etti. Baktığımızda ilimizin ilk yedi ayda 81 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler."

İhracattaki artışın umut verici olduğunu ifade eden Murzioğlu, her türlü zorluğa rağmen üretme hevesinden hiçbir şey kaybetmeden, istihdam yaratan ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapan Samsunlu müteşebbisleri kutlayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gücüne güç katan, hayatını bu uğurda adayan tüm müteşebbislerimizi ve Samsun'u gururlandıran firmalarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Samsun'un yedi ayda yapmış olduğu ihracat rakamları, ihracat artış hızının devamı için umut verici. Baktığımızda ihracatımız geçen yıla oranla yüzde 7,6 oranında artış göstermiş. Bizim temel gayemiz Samsun'un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesidir. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Samsun'un ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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