TEKNOFEST KARADENİZ'de Samsun'da tramvaylar ücretsiz hizmet verecek

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SAMSUN (AA) - TEKNOFEST KARADENİZ nedeniyle Samsun'da, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında tramvaylar ücretsiz hizmet verecek.

Samsun, 6 gün boyunca dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tramvayların festival boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Vatandaşların Tekkeköy ilçesindeki tramvay son durağından TEKNOFEST etkinlik alanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı'na ise ringlerle ücretsiz ulaşım sağlayabileceği bildirildi.

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