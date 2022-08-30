Vezirköprü'de Kızılay Zafer Yarışı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı tarafından "Bisikletinle Sen de Katıl" etkinliği gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığınca düzenlenen Zafer Yarışı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Suni Çim Sahası'nda yapıldı.

12 yaş altı, 13-18 yaş ve 18 yaş üzeri erkek ve kız kategorilerinde düzenlenen yarışta katılımcılar parkurda zamanla yarıştı.



Yarışmanın ardından protokol üyeleri de bisikletleri ile parkurda ter döktü. Yarışlarda her kategorinin birincisine 500, ikincisine 300, üçüncüsüne ise 200 lira ile madalya verildi.

Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, Türk Kızılay Vezirköprü İlçe Başkanı Bekir Kurtoğlu ile vatandaşlar katıldı.





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