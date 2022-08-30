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TEKNOFEST finalistlerinin teknolojileri üretime dönüşüyor

AA

TEKNOFEST finalistlerinin teknolojileri üretime dönüşüyor

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Girişim Programı kapsamında, geçen yıllarda 40 farklı alanda yapılan yarışmalarda finalist olmuş 444 takımın teknolojileri, girişime dönüşüyor.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni teknoloji söyleminin TEKNOFEST ile beraber oluştuğunu söyledi.

TEKNOFEST'in 2018 yılında başladığında Türkiye'de yeni teknoloji kavramının çok dile getirilen bir söylem olmadığına işaret eden Kökçam, "Aslında TEKNOFEST ile birlikte gençlerimizin, milletimizin potansiyeli ciddi bir teknoloji hamlesine dönüştü. Bu ülkenin teknoloji üretimine çok önemli altyapı oluşturabileceğine hem gençlik olarak hem de millet olarak inandığımızı ve bu öz güvene sahip olduğumuzu gördük. Dolayısıyla TEKNOFEST, Türkiye'nin yeni teknoloji hamlesi yolculuğuna katkıdan ziyade bir nevi Türkiye'de milli teknoloji hamlesi doğurdu diyebiliriz." dedi.

- "TEKNOFEST aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir"

TEKNOFEST'e 107 ülkeden 600 binin üzerinde yarışmacının başvuru yaptığına dikkati çeken Kökçam, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Bu milletin 100 yıllar önce yitirmiş olduğu, 'O yitik sevdam' dediği sevdasına yeniden kavuşması, sevmesi, hatta aşık olmasıdır. Bizim Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar'ın hep ifade ettiği gibi, TEKNOFEST'in en temel amaçlarından birisi, 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, o çocuk bu ülkenin gelecekteki uzay çalışmalarına imza atsın.' Dolayısıyla TEKNOFEST sadece bir yarışma değil, gençlerimize, milletimize, çocuklarımıza öz güven aşılayan bir ortam. Bunun yanında 2018'de biz TEKNOFEST'e yarışmalarla başladık. Yarışmalar TEKNOFEST'in kalbidir. Bu anlamda biz ilk yıl 14 yarışma ve 20 bin yarışmacı ile yolculuğumuza başladık. İkinci yılımızda bu sayı 19 farklı alanda 50 bin yarışmacıya yükseldi. Üçüncü yılımızda ise yarışma sayımız 21'in üzerine çıktı ve yarışmacı sayımız 100 binin üzerine yükseldi. Dördüncü yılımızda da teknoloji yarışması sayımız 33, yarışmacı sayımız ise 200 bine çıktı. Bugüne geldiğimizde 154 binin üzerinde takım var ve 600 binin üzerinde yarışmacı ile 81 il ve 107 farklı ülkeden başvuru aldığımızı görüyoruz."

- TEKNOFEST Girişim Programı başlatıldı

Kökçam, 2018 yılından bu yana yarışmacı olan gençler için bu yıl TEKNOFEST Girişim Programı'nı başlattıklarını belirtti.

TEKNOFEST'te finalist olmuş 444 takımın teknolojilerinin girişime dönüştüğünü söyleyen Kökçam, "444 başvuruya belli değerlendirmeler sonucunda T3 Vakfı olarak TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında ön kuluçkada 100 bin lira, kuluçkada olanlara ise 200 bin lira hibe desteği veriyoruz. TEKNOFEST'te aslında bu yıl yarışan gençlerimizin teknolojilerini görürken diğer taraftan da 2 yıl önce yarışan gençlerin teknolojilerini yavaş yavaş üretime dönüştürdüklerini görüyoruz. Bugünün yarışmacısının yarının girişimcisi öbür günün üreticisi hatta teknoloji lideri olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- "TEKNOFEST aslında bir iklim oluşturmaktır"

TEKNOFEST'te 40 farklı alanda 100'ün üzerinde farklı alt kategorilerde yarışmalar düzenlediğini hatırlatan Kökçam, bu yarışmaların içinde tarımın, sağlığın, turizmin, yapay zekanın, savunma sanayisinin de olduğunu aktardı.

Kökçam, "TEKNOFEST aslında bir iklim oluşturmaktır. Siz kış mevsiminde güneşlenemez, yaz mevsiminde de kayak yapamazsınız. Asıl olan şey sizin iklim oluşturmanızdır. Eğer biz milli teknoloji hamlesi yolculuğumuzda bir teknoloji kültürü oluşturabilirsek, 7'den 77'ye herkesin benimsediği, özümsediği ve kendinden bir şey bulduğu bir ortam hazırlarsak orada her türlü gençlerimiz ve girişimcilerimiz çıkacaktır ki, çıkıyor." diye konuştu.

- "Bu ülkede hikayesi TEKNOFEST ile başlayan şirketler çıkacak"

Kökçam, Türkiye'nin son 4 yıldaki milli teknoloji hamlesi ve yolculuğunda atılan adımlar ve verilen desteklere dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Devletimizin bu anlamda çok büyük destekleri var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, TÜBİTAK'ın bu anlamda çok büyük destekleri var. Biz T3 Vakfı olarak TEKNOFEST'te girişimciye dönüşmüş yarışmacılarımıza özellikle destek veriyoruz. Eğitimler veriyoruz, malzeme desteği veriyoruz. Aslında Türkiye'de bugün baktığınızda ciddi bir milli teknoloji ekosistemini oluşturmak için mücadele eden genç nesil görüyoruz. Bu da bizi, TEKNOFEST'i yapmamız için motive ediyor. Bu yarışmalar 5-10 yıl daha devam ettiği takdirde biz hep beraber şunu göreceğiz; bu ülkede hikayesi TEKNOFEST ile başlayan lider teknoloji şirketlerinin, alanlarında dünyanın en iyileri olduklarını görürsünüz."

- "TEKNOFEST'in bir benzeri dünyada yok"

Kökçam, Türkiye'de 4 yıldır yapılan TEKNOFEST'e dünya ülkelerinden de ciddi anlamda başvurular aldıklarını vurguladı.

TEKNOFEST KARADENİZ'de World Drone Cup yarışması olduğunu ve 26 farklı ülkeden 32 dron şampiyonunun yarışacağına işaret eden Kökçam, "Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlediği uluslararası patent fuarımız var. Orada da 20'den fazla ülkede patent yapan yarışmacıları veya patentlerini görüyor olacağız. Yine TEKNOFEST kapsamında biz İstanbul'da ekim ayında Take Off yapacağız. Buraya da birçok ülkeden başvuru yapıldığını görüyoruz. Bizim bazı yarışmalarımız yoğun şekilde yurt dışından başvuru alıyor. Tabii dünyanın en büyük havacılık festivali oluyorsanız doğal olarak farklı ülkelerden ilgi ve alakanın artması çok normal bir şey. Biz 2019 yılında 1 milyon 750 bin ziyaretçi, 50 bin yarışmacı ve 20 bin takım başvurusuyla dünyanın açık ara en büyük festivali olduk. TEKNOFEST'in bir benzeri dünyada yok." dedi.

TEKNOFEST'in sadece bir fuar, etkinlik ya da "air show" olmadığını ifade eden Kökçam, şunları kaydetti:

"Aslında tüm bu parametreleri içinde barındıran TEKNOFEST'e, toplumun hangi yaş grubundan olursa olsun festival alanına gelen bir kişinin dikkatini çekip heyecan duyacağı bir ortam oluşturmak çabası içindeyiz. O yüzden bu ilginin yurt dışında da oluşması çok doğal. Bu nedenle bu yıl ilk kez mayıs ayında TEKNOFEST'i Azerbaycan'da gerçekleştirdik. Çünkü şunu düşündük; eğer biz ilk defa yurt dışına çıkacaksak kardeş ülkemiz Azerbaycan'da olmasını istedik. Onlar da sağ olsunlar Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir sahiplenme gerçekleştirdiler. Hamdolsun, orada mayanın tuttuğunu görmüş olduk. Azerbaycan'ın nüfusuna baktığımızda 5 binin üzerinde yarışmacı başvuru yaptı. 10 farklı alanda yarışma düzenledik. Bakü'deki festival alanında yoğunluktan kapılar kapandı. Festival alanımız tıklım tıklım doldu. Festivalimizi çok büyük heyecanla tamamladık. Bundan sonradaki yıllar için elbette farklı farklı ülkelerden istekler, talepler var. TEKNOFEST'in belli prensipleri, kaideleri ve kuralları var. Biz bu kurallar, prensip ve kaideler çerçevesinde önümüzdeki yıllarda hem ülkemizde hem de yurt dışında TEKNOFEST'İ yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

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