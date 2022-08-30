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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile yolcu taşımaya başladı

AA

Elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile yolcu taşımaya başladı

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği yerli elektrikli otobüslerin kullanımına, TEKNOFEST KARADENİZ ile başlandı.

ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilip test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'de hizmete alındı.

Tam şarjı 15 dakikada olan elektrikli otobüsler için şehrin yedi noktasında şarj istasyonu oluşturuldu.

Samsun'un toplu taşıma hizmetlerinde fosil yakıtlı araçlar yerine kullanılacak, Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerle, TEKNOFEST KARADENİZ'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı ile kent merkezi arasında konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım sağlanıyor.

Elektrikli otobüste yolculuk yapanlardan Nuran Kestane, AA muhabirine, aracın sessiz ve çok konforlu olduğunu söyledi.

Seyahatlerinin çok güzel geçtiğini dile getiren Kestane, "Kliması da çok güzel. Çok güzel bir seyahat yapıyoruz. Çevreyi kirletmemesi de güzel. " dedi.

Emine Boz ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çevremiz çok kirleniyor. İklim bozukluğu, yağışlar, kuraklıklar... Bunlar için böyle çalışmalar iyi bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah devamı da gelir." diye konuştu.

Şahin Hatam da elektrikli otobüslerin Samsun'a hayırlı olmasını dileyerek, "Son derece güzel. Devletimiz, milletimiz için elinden geleni yapıyor. Hava kirliliğinin en aza düşmesi için katkı olmuştur. Bu yönden de iyi bir çalışma." ifadesini kullandı.

Otobüs sürücüsü Yücel Baştuğ, elektrikli otobüslerle ilk seferlerini yaptıklarını anlatarak, "Tamamen yerli ve milli. Yüzde 100 elektrikli bir araç. Aracımız 10 dakikalık şarjla 80 kilometre yol yapabiliyor. Gayet sessiz. Diğer dizel araçlara göre performansı çok çok iyi. Egzoz emisyonu yok, çevreci bir araç. Vatandaşımız da çok memnun. Herkes beğeniyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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