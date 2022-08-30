BinBin, TEKNOFEST KARADENİZ'de fuar sahasında ulaşımı kolaylaştırıyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

SAMSUN (AA) - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de BinBin scooterler, fuar alanı içinde ulaşımı kolaylaştırıyor.

TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda başladı. BinBin ile festival alanında görev alan paydaşlar ve vatandaşlar, gidecekleri yerlere scooter vasıtasıyla rahatça ulaşabiliyor.

BinBin Kurumsal İletişim Müdürü İrem Aksoy, AA muhabirine, TEKNOFEST'te ikinci kez bulunduklarını, daha önce İstanbul Havalimanı'nda da hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin teknoloji hamlesi olan bir festivalde teknoloji firması olarak hizmet vermekten mutluluk duyduklarını dile getiren Aksoy, "Festival alanının içinde kullanıcılarımız diledikleri gibi ücretsiz şekilde mobil uygulama üzerinde BinBin scooterlerinin kiralamasını sağlıyorlar. Alan çok geniş, gerçekten çok ihtiyaç karşılayan bir ürün bu noktada. O yüzden çok yoğun talep var biz de bundan çok memnunuz." dedi.

Festival alanının çok geniş olduğunu ve yürüyerek tüm alanlara gitmenin çok zor olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Alan çok kalabalık ve gerçekten ziyaretçi sayısı oldukça fazla olduğu için taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Yetiştiğimizi de düşünüyorum çünkü kullanıcılarımızın hepsinin yüzü gülüyor. Ziyaretçilerimiz alan içinde BinBin uygulaması üzerinden programı akıllı telefonlarına indirip üyeliklerini oluşturduktan sonra gün içinde iki kez 15'er dakika ücretsiz kullanabiliyorlar. Festival süresince sürüş hakkına sahip oluyorlar. Alanda çeşitli bölgelerde istasyonlarımız var. Bu istasyonlarda veya alan içinde buldukları müsait araçları uygulamadan sürüş başlatıp ücretsiz şekilde kullanabiliyorlar."

Kalabalık bir ekiple alanda hizmet verdiklerini söyleyen Aksoy, "Sürekli operasyonda sahadaki arkadaşlarımız, sürekli batarya değişimi gerçekleştiriyorlar. Scooterleri kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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