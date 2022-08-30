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CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek Türkiye'ye yılda 200 milyon dolar katkı sağlayacak

AA

CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek Türkiye'ye yılda 200 milyon dolar katkı sağlayacak

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin, Türkiye'ye yılda 200 milyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor.

Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de gençlerle buluşturuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan "Platform Makineli Tüfeği Projesi" kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek, TEKNOFEST KARADENİZ'de en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

SYS Genel Müdürü Utku Aral, AA muhabirine, silah sisteminin hava, kara ve deniz araçlarına entegre edilebildiğini söyledi.

Geliştirilen silah sisteminin Altay tankı, Kirpi, Ejder, Cobra gibi araçların ana saldırı silahı olduğunu dile getiren Aral, "Türkiye olarak bu platformları üretirken bu silah sisteminde dışı bağımlıydık. Dünyada sadece dört Amerikan şirketinin kontrolünde olan bu silahı dünyada NATO standartlarında üreten beşinci firma olduk." dedi.

Silah sisteminin 2022 yılının başında yapımının tamamlandığını ve tüm testlerden başarıyla geçtiğini belirten Aral, şöyle devam etti:

"40 gün gibi kısa sürede hiçbir test tekrarına kalmadan tüm kalifikasyon sürecini tamamladık ve teslimatlarımızı gerçekleştirdik. Bugün jandarma, sahil güvenlik, emniyet teşkilatımız gibi birçok kurumumuz bu silahları envanterine almış oldu. Birçok platform üreticisine teslimat gerçekleştirdik onlar da ihracatlarını gerçekleştirdi. Bu silahı yapmakla kalmadık, performansını en üst seviyeye çıkardık. Namlu ömrünü 15 yıldan 25 yıla çıkardık. Atış performansı ve dayanıklılığını artırdık."

- Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Aral, Türkiye'nin bu silah sistemini tedarik ederken yurt dışına yılda 100 milyon dolar aktardığına dikkati çekerek, "Yurt dışına aktarmış olduğumuz 100 milyon doları içeride tuttuğumuz gibi hedeflediğimiz 100 milyon dolar da ihracat var. O yüzden buradan neredeyse yıllık 200 milyon dolarlık kazanım sağlamış olduk." diye konuştu.

Dakikada 550 atım yapan bu silahın bir üst ve hızlı versiyonu CANiK M2F'yi de geliştirdiklerini söyleyen Aral, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada üç firmanın üretmekte olduğu dakikada 950 atım hızına sahip silahı da geliştirmiş olduk. Bunu da TUSAŞ gibi Bayrak gibi hava platformu üreten firmalarımızın uçaklarına bağlayabilmek için bir pod geliştirdik. 450 mermi kapasitesine sahip podu ister Hürkuş uçağımıza ister diğer helikopterlerimize bağlayabilecek altyapıyı da oluşturmuş olduk. Bu sayede daha önce ürün portföyünde olmayan, pazarda eksik olan bu ürünü de sisteme katmış olduk. Bu da ülkemizin dolaylı olarak ihracatını artıracak."

Sistemin yurt dışından da ilgi gördüğünü dile getiren Aral, Azerbaycan başta olmak üzere Orta Doğu, Afrika, Güneydoğu Asya gibi pek çok ülkeyle iş birliği yaptıklarını ve ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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