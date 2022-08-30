TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

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SAMSUN (AA) - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de hava unsurlarının geçit töreni ilgiyle izlendi.

Gökbey, Atak helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, Anka, kargo uçağı ve F-16 gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Atatürk ve Türk bayrağı açarak alandan geçen Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet teşkilatının helikopterleri yoğun alkış aldı. Türk Yıldızları'nın gösterisi de büyük beğeni topladı.



Yaklaşık bir saat süren gösteriyi izleyen vatandaşlar cep telefonları ile sık sık fotoğraf ve video çekti.

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