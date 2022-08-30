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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da konuştu: (1)

AA

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da konuştu: (1)

SAMSUN (AA) - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'e 600 bin yarışmacının katıldığını belirterek "Bu inanılmaz bir rakam. Samsun'daki festival alanı da Türkiye'nin bu teknoloji serüveninde geleceğe dair bizi çok aydınlık günlerin beklediğini gösteren bir duyguya sahip." dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk defa sergilenen Bayraktar Kızılelma'nın önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST'i 2018 yılında ilk kez İstanbul'da düzenledikleri hatırlatan Bayraktar, "Sonrasında 2019'da dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu, 1 milyon 750 bin insan katıldı. Burada şunu fark ettik, Anadolu'dan çok büyük ilgi var. İstanbul'da 2 yılda bir yaparsak aslında TEKNOFEST yüksek teknoloji geliştirme tutkusunu, Türk milletinin evlatlarının böyle teknolojileri geliştirebilme kabiliyeti olduğu misyonunu sürdürebiliyor. Anadolu'da farklı yerde yapmanın da çok büyük anlamı var. Çünkü tekamül tüm yurtla beraber olacak, milli teknoloji hamlesi seferberliği toplumsal dalgası ancak tüm yurdu sardığında gerçek anlamda bu ateş tutuşacak." diye konuştu.

İstanbul dışında ilk defa Gaziantep'te TEKNOFEST yapıldığını anımsatan Bayraktar şöyle devam etti:

"Sonrasında şu kararı aldık; bir yıl İstanbul, bir yıl Anadolu olacak şekilde TEKNOFEST düzenleyeceğiz. Gaziantep'te pandemi dönemine denk gelmişti, sonrasında İstanbul'da düzenledik. Tabii TEKNOFEST'in coşkusu yurdumuzun sınırlarını aştı. Yurt dışından da teklifler gelmeye ve 'Bizim ülkemizde de bu organizasyonu düzenler misiniz?' şeklinde teklifler geldi. Biz de tabii Azerbaycan'dan gelen teklif vardı, Karabağ muharebesi gerçekleşmiş ve zaferle sonuçlanmıştı. O teklifle ilk defa kardeş millet Azerbaycan'da düzenledik. Orada da TEKNOFEST yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi tüm Azerbaycan'ı kuşattı. Şimdi Anadolu'dayız. TEKNOFEST KARADENİZ olarak Samsun'da etkinlik yapıyoruz. Tabii Karadeniz'in her tarafında teknoloji yarışmaları oldu. Bu yarışmalara bu yıl 600 bin yarışmacı katıldı, bu inanılmaz bir rakam. Samsun'daki festival alanı da Türkiye'nin bu teknoloji serüveninde geleceğe dair bizi çok aydınlık günlerin beklediğini gösteren bir duyguya sahip."

- Kızılelma gelecek yıl uçuşa hazırlanıyor

Türkiye'nin teknoloji hamlesinin önemli olduğuna işaret eden Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıncı'yı düşünürseniz, dünyada sadece 3 ülke silahlı insansız hava aracı geliştirebiliyor. Hürjet var, insanlı savaş uçağımız. Türk mühendislerinin tasarladığı Gökbey var. Akıncı gibi Kızılelma var. Havacılıkta gelecek nesil anlamına gelen 5. nesil insanlı hava araçlarından sonra insansız hava araçları olacak. Bu anlamda geleceğin teknolojisini bugünden Türk mühendisleri tasarlıyor. Her şeyiyle, elektroniği, yazılımı ve mekanikle geleceğe hazırlanıyorlar. Şayet biz mevcut teknolojileri yakalamaya çalışacak olsak belki geri kalabiliriz ama paradigma noktalarına odaklandığınızda SİHA'larda gördüğümüz gibi tüm dünyanın da takdir ettiği teknolojiyi yakalayabiliyoruz. Kızılelma bir anlamda bunun ifadesidir. Artık sahnenin önünde Türk mühendislerinin geliştirdiği, tasarladığı ve kullanıma sunduğu uçaklar var. Kızılelma'nın uçacak portatifi burada sergileniyor. İnşallah 2023 yılında uçacak. Yani uçuşa hazırladığımız iki model var, bu onlardan bir tanesi. Yani maket değil. Uçuşa hazırlıyoruz şu anda, inşallah önümüzdeki yıl uçacak. Bunun yanı sıra Hürjet'in ilk uçuşu TUSAŞ tarafından önümüzdeki yıl yapılacak. Hürjet eğitim uçağıdır, aynı zamanda hafif taarruz uçağıdır."

- Bayraktar TB2'ye 24 ülkeden talep geldi

Bir basın mensubunun "Bayraktar TB2"ye yurt dışından ne kadar talep olduğu sorması üzerine Bayraktar, "Bayraktar TB2'ye şu ana kadar 24 ülkeden talep geldi. Sipariş ve ihracat sözleşmesi imzalandı. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bir kısmı Doğu Asya bir kısmı Avrupa, yani dünyanın farklı yerlerinden talep var. Akıncı'ya da 4 ülkeden talep var. Onlarla da ihracat sözleşmesi imzalandı, ciddi bir talep ona da var." ifadesini kullandı.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in gelecek yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

(Sürecek)



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