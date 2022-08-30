Samsun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

C.K. idaresindeki 34 FLB 596 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü C.K. ile araçta bulunan N.S. ve aracın altında kalan Ü.K. yaralandı. Ü.K, aracın altından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ü.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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