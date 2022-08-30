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Samsun Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

AA

Samsun Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen programda, Vali Zülkif Dağlı ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Programda, alana kurulan masalarda davetlilere ikramda bulunuldu.

Resepsiyona, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, kent protokolü, askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

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