CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Havza'daki Atatürk Evi'ni ziyaret etti:

SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer tarihe sahip çıkmazsak geleceğimize sahip çıkamayız. Eğer tarihimizi iyi bilirsek geleceğimize sahip çıkarız. Bir kentin, bir ilçenin tarihi aynı zamanda ulusun tarihidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı, günümüzde müze olan Atatürk Evi'ni ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından evin balkonundan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Havzalıların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü burada 18 gün ağırladığını ve bağırlarına bastığını söyledi.

Bu ağırlamanın Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu tarihi yaşatın ve evlatlarınıza da öğretin. Eğer tarihe sahip çıkmazsak geleceğimize sahip çıkamayız. Eğer tarihimizi iyi bilirsek geleceğimize sahip çıkarız. Bir kentin, bir ilçenin tarihi aynı zamanda ulusun tarihidir. O nedenle burada bulunmaktan son derece mutluyum. Havza'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuk edenler, sizlerin babaları, ataları, dedeleri onları da buradan rahmetle anıyorum." dedi.

Daha sonra Vezirköprü ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, burada basına kapalı olarak, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile muhtarlar ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya geldi.



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