Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor

AA

Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor

SAMSUN (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, temininde yaşanan sorunlar nedeniyle millileştirdiği 76/62 milimetre deniz topunu ihraç etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla etkinliklere güçlü katılım sağlıyor.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl TEKNOFEST'te iki bayramın bir arada yaşandığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılının törenlerle kutlandığını söyledi.

Ağustos ayının Türkiye için bayramlar, zaferler ayı olduğuna işaret eden Dere, "Malazgirt'ten Otlukbeli'ne, Çaldıran'a, Mohaç'a kadar ağustos ayında birçok zafer kazandık. En son 100 yıl önce Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Zafer Bayramı'nı kutlamaya başladık. Bu sene de 100. yılını idrak ediyoruz. Aynı zamanda da Samsun'da TEKNOFEST'in beşincisini yapıyoruz." dedi.

Sıcak ve nemli havaya rağmen alanda 100 binler olduğunu dile getiren Dere, "Azerbaycan ile birlikte 6 TEKNOFEST'e de katılmış birisi olarak farkları görebiliyorum. 14 farklı alandaki yarışmalar 50 alana, sadece üniversitelerle başlayan yarışmalar lise, ortaokul ve ilkokullara kadar yayıldı. 600 bine yaklaşan sadece yarışmacı sayısı, milyonlarca seyirci, TEKNOFEST gerçekten ülkemize mal olan bir teknoloji festivali oldu. Bir fikri olan, teknoloji geliştiren, girişim kuran herkese kapılarını açan muhteşem bir festival oldu. Bugün de T3 Vakfı, Selçuk Bey'in önderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın ev sahipliğinde güzel bir TEKNOFEST yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve silahlı kuvvetlerin bütün unsurlarının ilk günden itibaren TEKNOFEST'e ciddi destek verdiğini söyleyen Dere, etkinliklere 5 helikopter, 25 uçak, 500'e yakın personelle katkı sağladıklarını bildirdi. Dere, "Türk Yıldızları'mız, Solo Türk'ümüz, askeri bandomuz TEKNOFEST'te. Sadece Samsun'da değil, Artvin, Rize, Trabzon'dan Giresun, Ordu'ya kadar ciddi etkinlikler yaptı. Halkımızla kavuştu, buluştu. Bir taraftan da TEKNOFEST, ordumuzla milletimizin, gençlerimizin bir araya gelmesinde köprü görevi görüyor. TEKNOFEST'in bu yönünü de önemsiyoruz." diye konuştu.

- Milli Deniz Topu tamam, sıra Yakın Hava Savunma Sistemi'nde

Muhsin Dere, MKE AŞ tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu ve Yakın Hava Savunma Sistemi projelerinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgiler verdi.

76/62 milimetre deniz topunun temin edilmekte zorlanılan bir ürün olduğuna dikkati çeken Dere, şunları kaydetti:

"Belli ülkelerden tedarikinde sorunlar yaşıyorduk. Hatta bazen hurdalarını almakta bile sorun yaşadığımız bir üründü. Hem Makine Kimya'daki arkadaşlarımız hem İstanbul Tersane Komutanlığı'mız, askerlerimiz 'projeyi yaparız' dedi ve çok kısa sürede testlere hazır hale getirdiler. Geçen yıl aralık ayında da Karapınar'da kara testleri başarıyla icra edildi. Bu ay içinde de TCG Beykoz gemimizde deniz testleri başarıyla yapıldı. Deniz topumuz envantere girmeye hazır. Bundan sonra silahlı kuvvetlerimizin gemilerinde, fırkateynlerinde 76/62 milimetre Milli Deniz Topu kullanacağız. Sadece envanterimize almakla yetinmeyeceğiz. Ciddi bir ihracat potansiyeli var bu ürünün. Şu anda sırada olan ülkeler var. Deniz topu, Makina Kimya'nın, ülkemizin ihracatına 100 milyon dolarlarca katkı yapacak bir ürün."

Dere, Yakın Hava Savunma Sistemi'nin test süreçlerinin de başladığını ve bu sene bitmeden test süreçlerini tamamlayıp envantere almaya hazır hale getireceklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Yakın Hava Savunma Sistemi'ni yerlileştirmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 6 namlusuyla dakikada 4 bin 500 atıma ulaşan 20 milimetre Döner Namlulu Silah Sistemi geliştiriliyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: Tarihimizi iyi bilirsek geleceğimizi daha iyi yönlendiririz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Tarihimizi iyi bilirsek geleceğimizi ...
Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı
YEREL HABERLER Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı
ABD'de yılın tabancası ödülünü kazanan CANiK, ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiliyor
YEREL HABERLER ABD'de yılın tabancası ödülünü kazanan CANiK, ...
Samsun Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Samsun Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktı
YEREL HABERLER Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar ...
Samsun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 ...
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da ...
Bakan Varank, ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın açılış törenine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Varank, ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın ...
TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı (2)
YEREL HABERLER TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı (2)
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknolojik Tayfa" ...
TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı
TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi
YEREL HABERLER TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
Kırsalda yaşayan 80 bin öğrenci TEKNOFEST KARADENİZ alanına ulaştırılacak
YEREL HABERLER Kırsalda yaşayan 80 bin öğrenci TEKNOFEST KARADENİZ ...
Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
YEREL HABERLER Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST ...
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST KARADENİZ'in açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar TEKNOFEST KARADENİZ'in açılışında ...
Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST KARADENİZ'in açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST KARADENİZ'in ...
Samsun'da fındık bahçesindeki gölete düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Samsun'da fındık bahçesindeki gölete düşen çocuk ...
TEKNOFEST enerjisi Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak
YEREL HABERLER TEKNOFEST enerjisi Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak
CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek Türkiye'ye yılda 200 milyon dolar katkı sağlayacak
YEREL HABERLER CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek Türkiye'ye yılda 200 ...
BinBin, TEKNOFEST KARADENİZ'de fuar sahasında ulaşımı kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER BinBin, TEKNOFEST KARADENİZ'de fuar sahasında ulaşımı ...
"Kurtarma böceği" ile enkaz altında kalanlar hızla tespit edilebilecek
YEREL HABERLER "Kurtarma böceği" ile enkaz altında kalanlar hızla ...
TEKNOFEST sayesinde görme engelli çocuklar için tasarladığı akıllı bastonun üretimine başladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST sayesinde görme engelli çocuklar için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.