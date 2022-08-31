Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor

SAMSUN (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, temininde yaşanan sorunlar nedeniyle millileştirdiği 76/62 milimetre deniz topunu ihraç etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla etkinliklere güçlü katılım sağlıyor.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl TEKNOFEST'te iki bayramın bir arada yaşandığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılının törenlerle kutlandığını söyledi.

Ağustos ayının Türkiye için bayramlar, zaferler ayı olduğuna işaret eden Dere, "Malazgirt'ten Otlukbeli'ne, Çaldıran'a, Mohaç'a kadar ağustos ayında birçok zafer kazandık. En son 100 yıl önce Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Zafer Bayramı'nı kutlamaya başladık. Bu sene de 100. yılını idrak ediyoruz. Aynı zamanda da Samsun'da TEKNOFEST'in beşincisini yapıyoruz." dedi.

Sıcak ve nemli havaya rağmen alanda 100 binler olduğunu dile getiren Dere, "Azerbaycan ile birlikte 6 TEKNOFEST'e de katılmış birisi olarak farkları görebiliyorum. 14 farklı alandaki yarışmalar 50 alana, sadece üniversitelerle başlayan yarışmalar lise, ortaokul ve ilkokullara kadar yayıldı. 600 bine yaklaşan sadece yarışmacı sayısı, milyonlarca seyirci, TEKNOFEST gerçekten ülkemize mal olan bir teknoloji festivali oldu. Bir fikri olan, teknoloji geliştiren, girişim kuran herkese kapılarını açan muhteşem bir festival oldu. Bugün de T3 Vakfı, Selçuk Bey'in önderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın ev sahipliğinde güzel bir TEKNOFEST yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve silahlı kuvvetlerin bütün unsurlarının ilk günden itibaren TEKNOFEST'e ciddi destek verdiğini söyleyen Dere, etkinliklere 5 helikopter, 25 uçak, 500'e yakın personelle katkı sağladıklarını bildirdi. Dere, "Türk Yıldızları'mız, Solo Türk'ümüz, askeri bandomuz TEKNOFEST'te. Sadece Samsun'da değil, Artvin, Rize, Trabzon'dan Giresun, Ordu'ya kadar ciddi etkinlikler yaptı. Halkımızla kavuştu, buluştu. Bir taraftan da TEKNOFEST, ordumuzla milletimizin, gençlerimizin bir araya gelmesinde köprü görevi görüyor. TEKNOFEST'in bu yönünü de önemsiyoruz." diye konuştu.

- Milli Deniz Topu tamam, sıra Yakın Hava Savunma Sistemi'nde

Muhsin Dere, MKE AŞ tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu ve Yakın Hava Savunma Sistemi projelerinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgiler verdi.

76/62 milimetre deniz topunun temin edilmekte zorlanılan bir ürün olduğuna dikkati çeken Dere, şunları kaydetti:

"Belli ülkelerden tedarikinde sorunlar yaşıyorduk. Hatta bazen hurdalarını almakta bile sorun yaşadığımız bir üründü. Hem Makine Kimya'daki arkadaşlarımız hem İstanbul Tersane Komutanlığı'mız, askerlerimiz 'projeyi yaparız' dedi ve çok kısa sürede testlere hazır hale getirdiler. Geçen yıl aralık ayında da Karapınar'da kara testleri başarıyla icra edildi. Bu ay içinde de TCG Beykoz gemimizde deniz testleri başarıyla yapıldı. Deniz topumuz envantere girmeye hazır. Bundan sonra silahlı kuvvetlerimizin gemilerinde, fırkateynlerinde 76/62 milimetre Milli Deniz Topu kullanacağız. Sadece envanterimize almakla yetinmeyeceğiz. Ciddi bir ihracat potansiyeli var bu ürünün. Şu anda sırada olan ülkeler var. Deniz topu, Makina Kimya'nın, ülkemizin ihracatına 100 milyon dolarlarca katkı yapacak bir ürün."

Dere, Yakın Hava Savunma Sistemi'nin test süreçlerinin de başladığını ve bu sene bitmeden test süreçlerini tamamlayıp envantere almaya hazır hale getireceklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Yakın Hava Savunma Sistemi'ni yerlileştirmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 6 namlusuyla dakikada 4 bin 500 atıma ulaşan 20 milimetre Döner Namlulu Silah Sistemi geliştiriliyor.





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