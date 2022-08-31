Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım

AA

Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım

SAMSUN (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de geliştirilen en güçlü motor olan, savunma sanayisi ve enerjide kullanılması amaçlanan TEI TF6000 turbofan motorunun imalatının 2023'ün ilk aylarında tamamlanması ve yılın ilk çeyreğinde çalıştırılması hedefleniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda icra ediliyor.

Türkiye'nin havacılık motorları merkezi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), etkinlikte motor çalışmalarından örnekler sergiliyor.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine, festivale büyük ilgi olduğunu, adeta kıpırdamakta zorluk çektiklerini söyledi.

Halkın ilgisinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Akşit, etkinliğe yeni bir sunumla katıldıklarını ve TEI TF6000 turbofan motorunu sergilediklerini ifade etti. Akşit, "6000 librelik itki veren bir turbofan motoru, göz kararı yaklaşık 6000 bin beygir güç üretiyor diyebiliriz. İlk kez Samsun'da TEKNOFEST'te görücüye çıkarmış olduk." dedi.

Motor üzerinde 2 yıldan fazla çalıştıklarını vurgulayan Akşit, "Tasarımı bitti ve imalat aşamasında. Böyle büyük bir motorun prototipinin imalatı ilk defa yapıldığı için 1 yılı geçebiliyor ama hedefimiz önümüzdeki yılın ilk aylarında imalatını tamamlayıp, ilk çeyrekte de marşa basabilmek." diye konuştu.

TF6000'in Türkiye'de tasarlanıp geliştirilmiş en büyük güçte motor olduğuna dikkati çeken Akşit, jet grubundaki çalışmalarının TJ90 motoruyla başladığını, bunu kendi sınıfında dünya rekoru kıran TJ300'ün izlediğini bildirdi. Akşit, şunları kaydetti:

"TJ300'den bu motora sıçrama yaptık. Sıçrama yaparken teknolojiyi kademe kademe yükselterek gidiyoruz. Bu arada helikopter motoru da bir jet motorudur. Gökbey için geliştirdiğimiz TS1400 motorumuzla da çok önemli mesafeler katettik, teknolojiler elde ettik. Onları da TJ300'den sonra böyle büyük bir motora uygulayarak TF6000'i geliştirdik. Bu fuar modelimiz ama tasarımı, detayları bitti ve şu anda üretimde. Bir sonraki adım inşallah Milli Muharip Uçak'ın motoru olacak. Yani merdivenin basamaklarını mümkün olduğu kadar hızlı çıkarak, en büyük ve en yüksek teknoloji içeren motora bir an önce ulaşmaya çalışıyoruz."

- Bayraktar Kızılelma ve Atak-2'ye motor alternatifleri

TF6000'in kullanılabileceği platformlara ilişkin de bilgi veren Akşit, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında bu bir teknoloji geliştirme motoru. Tabii ki yapılan bir motor boşa üretilmez. Bu motorun güç sınıfını özellikle seçtik. İhtiyaç duyulduğunda Bayraktar Kızılelma'nın ihtiyacını karşılayabilecek güçte ve ona uyabilecek bir boyutta özellikle tercih ettik. Bunun yanında hızlı milli hücumbotlarımız geliyor. 4 tanesi bir hücumbotu götürebilecek güçte. BOTAŞ ile görüşmelerimiz var. Bir protokol imzaladık. Doğal gaz hatlarında uçak motorundan üretilmiş motorlar çok yüksek güçlerle doğal gazı pompalamakta kullanılıyor. Biz de milli doğal gaz komprasörlerimizi üretmeyi planlıyoruz. Bu motorun bir türevinden de elektrik üretimi amacıyla yararlanmak istiyoruz uzun dönemde. Bu ordumuzun ihtiyacına da karşılık gelebilir. Nihai bir üretimi de bu motorun çekirdeğinin arkasına motor türbinleri takılarak Atak-2 gibi daha büyük helikopterlere güç verecek. Bu motorun çekirdeğinden bir helikopter için 3500-4000 beygir güç alabileceğimizi düşünüyorum."

- Yerli helikopter motoru insanlı uçuşa hazırlanıyor

Gökbey helikopterine güç verecek TS1400 motorunun geldiği son aşamaya ilişkin soruları da yanıtlayan TEI Genel Müdürü Akşit, şöyle konuştu:

"Proje 2017'de başladığı için aslında proje takvimine göre daha birkaç yılımız var. Ne yazık ki helikopterden sonra başladığı için daha arkadan geliyor. Biz elimizden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışıyoruz. Proje takviminde süremiz olmasına rağmen Azerbaycan TEKNOFEST'te Savunma Sanayii Başkanımız beni sıkıştırdı ve bu yılın sonuna söz aldı. Biz prototipi teslim ettik ama uçurmak için değil, entegrasyon çalışmaları içindi. Şu anda motorumuz, yaptığımız denemelerde 1570 beygirleri rahatlıkla üretebiliyor. Ciddi bir olgunluğa ulaştı. İnşallah ilk motorlarımızı bu yıl bitmeden Gökbey'de insanlı uçuşta kullanılmak üzere teslim etmeyi planlıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEKNOFEST'te katılımcılara AA hakkında bilgi veriliyor
YEREL HABERLER TEKNOFEST'te katılımcılara AA hakkında bilgi ...
Kokuları ayırt edebilen yapay zeka, polis köpeklerinin işini yapabilecek
YEREL HABERLER Kokuları ayırt edebilen yapay zeka, polis ...
Meşe palamudundan üretilen plastik suda 1 ayda çözünebilecek
YEREL HABERLER Meşe palamudundan üretilen plastik suda 1 ayda ...
Üniversite öğrencileri 3 kilometre irtifaya çıkan roket tasarladı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri 3 kilometre irtifaya çıkan ...
Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor
YEREL HABERLER Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Havza'daki Atatürk Evi'ni ziyaret etti:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Havza'daki Atatürk ...
Kılıçdaroğlu: Tarihimizi iyi bilirsek geleceğimizi daha iyi yönlendiririz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Tarihimizi iyi bilirsek geleceğimizi ...
Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı
YEREL HABERLER Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı
ABD'de yılın tabancası ödülünü kazanan CANiK, ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiliyor
YEREL HABERLER ABD'de yılın tabancası ödülünü kazanan CANiK, ...
Samsun Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Samsun Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktı
YEREL HABERLER Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar ...
Samsun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 ...
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da ...
Bakan Varank, ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın açılış törenine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Varank, ISIF Uluslararası Buluş Fuarı'nın ...
TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı (2)
YEREL HABERLER TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı (2)
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Samsun'da ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknolojik Tayfa" ...
TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı
TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi
YEREL HABERLER TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
Kırsalda yaşayan 80 bin öğrenci TEKNOFEST KARADENİZ alanına ulaştırılacak
YEREL HABERLER Kırsalda yaşayan 80 bin öğrenci TEKNOFEST KARADENİZ ...
Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
YEREL HABERLER Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST ...
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST KARADENİZ'in açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar TEKNOFEST KARADENİZ'in açılışında ...
Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST KARADENİZ'in açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST KARADENİZ'in ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.