Havza Belediyesi TEKNOFEST için öğrencilere araç tahsis etti

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SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi tarafından dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e öğrenciler ve hvatandaşların ulaşımı için ücretsiz araç tahsis edildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e gitmek isteyenler için Havza Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 4 Eylül Pazar gününe kadar ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, TEKNOFEST’e gidecek öğrenciler ile servis araçlarına binmeden sohbet etti.

TEKNOFEST'in Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini geliştirme projesi olduğunu dile getiren Özdemir, "Havza Belediyesi olarak ufuklarının açılması ve geleceğe dair daha verimli olmaları adına gençlerimize ve öğrencilerimize destek olmaktan onurluyuz. Gençlerimizin hayallerine ve emeklerine destek vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Sağlam ise öğrencilerin TEKNOFEST’e katılmalarının gelişimleri acısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın yarınlarına dair hayallerini ve ülkemizin geleceği olacak olan projelerin hayat bulması açısından TEKNOFEST ve benzeri organizasyonlar önemli. TEKNOFEST’in Samsun’da olması bu bağlamda bizim için önemli bir şans." diye konuştu.



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